شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك فى الصيف.. الشمس أحد مسببات الإصابة بسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، وتعد أشعة الشمس أحد أكثر العوامل المساهمة فى الإصابة به شيوعًا، لذلك مع اقتراب موسم الصيف، يكون التعرض للشمس من الأشياء الخطيرة التى يمكن تجنبها باستخدام الكريم الواقى من الآشعة فوق البنفسجية للشمس، وفقاً لموقع Net doctor.



سرطان الجلد

أشعة الشمس أحد مسببات سرطان الجلد

ـ إشعاع الشمس هو أحد العوامل المساهمة في 90 % من جميع حالات سرطان الجلد.

ـ يمكن للناس من جميع الأعمار الإصابة بسرطان الجلد ، ولكن نادرًا ما يظهر عند الأطفال.

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ـ يمكن للأشخاص الذين يتعرضون لكميات كبيرة من أشعة الشمس أن يصابوا بسرطان الجلد في عمر 20 عامًا، لكن المرض أكثر شيوعًا لدى كبار السن.

ـ ينتج سرطان الجلد عن التعرض لأشعة الشمس ، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية ، وبالتالي يمكن الوقاية من سرطان الجلد بتقليل التعرض للشمس واستخدام كريمات واقية من الشمس.

- يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد في أعقاب حدوث حروق الشمس ، على الرغم من احتمال حدوث تأخير لسنوات عديدة قبل ظهور السرطان.

-هناك عدد قليل من الحالات التي تسببها الظروف الوراثية ، ولكن سببها أيضًا التعرض لأشعة الشمس.