شكرا لقرائتكم خبر عن عندك زغطة.. خطوات تعلمك كيفية التخلص منها بعد الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفواق أو الزغطة هى تقلصات لا إرادية للحجاب الحاجز، وهى العضلات التي تفصل الصدر عن البطن وتلعب دورًا مهمًا في التنفس، وتسمى الفواق التي تستمر أكثر من 48 ساعة الفواق المستمرة، بينما تسمى الفواق الطويلة التي تستمر لأكثر من شهر بالفواق المستعصية، وفقًا للموقع الطبى "WebMD".

في البداية، يمكن علاج الفواق بعد العملية الجراحية المستعصية باستخدام علاجات غير ضارة وموضعية ومحفزة، مثل ابتلاع الماء بسرعة أو بعض قطع من الثلج، وحبس النفس، والتنفس من كيس ورقي، ولكن إذا استمرت فترة طويلة، يمكن النظر في التدخل الدوائي من قبل الطبيب المعالج.

Advertisements



الزغطة بعد العلميات الجراحية

تشمل العوامل التي تثير الفواق في المرضى الذين يخضعون لإجراءات طبية التخدير، انتفاخ المعدة أثناء التهوية بقناع صمام الكيس، والتلاعب أثناء العمليات الجراحية للحجاب الحاجز، والأدوية المخدرة.

إذا استمرت الفواقات المستعصية بعد الجراحة، على الرغم من محاولات العلاجات غير الضارة، يمكن إعطاء جرعات من أدوية مثبطات مضخة البروتون كجرعة وحيدة من 25 إلى 50 ملليجرام أو يمكن وصفه شفهيًا على شكل 25 ملليجرام ثلاث مرات يوميًا، وفقًا لتقرير الموقع، فهو علاج فعال وموجه للفواق يوصف إلى مرض الجزر المعدي المريئي.