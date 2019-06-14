شكرا لقرائتكم خبر عن لو حصلتلك صدمة فأنت معرض لفقدان الذاكرة الهستيري.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الذاكرة من الأشياء النادرة التى لا تحدث بشكل كبير، وهناك أنواع عديدة من فقدان الذاكرة من بينها فقدان الذاكرة الهستيرى أو الفصامى، فى هذا التقرير نتعرف على هذا النوع من فقدان الذاكرة، وفقًا لموقعMedical news today.



فقدان الذاكرة

ما هو فقدان الذاكرة الهستيرى؟

نادرًا ما ينسى الشخص ليس ماضيه فحسب، بل هويته، قد يستيقظون وفجأة لا يعرفون من هم، حتى لو نظروا إلى المرآة، فهم لا يتعرفون على أنفسهم، وعادة ما يكون سببه حدث لا يستطيع عقل الشخص التعامل معه بشكل صحيح.

Advertisements

وعادةً ما تعود القدرة على التذكر ببطء أو فجأة في غضون بضعة أيام، ولكن قد لا تعود ذاكرة الحدث المروع تمامًا.

ويحدث فقدان الذاكرة الهستيرى كرد فعل لا شعورى يلجأ إليه الإنسان عند مواجهة الصعوبات والأزمات النفسية، فيحاول العقل الهروب من الواقع بسبب الصدمة والنسيان.