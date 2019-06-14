شكرا لقرائتكم خبر عن مع إنها تحتوى على الكالسيوم.. الجبنة الشيدر ترفع خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نعرف أن منتجات الألبان مصدر جيد للكالسيوم، لكنها يمكن أن تكون عالية في الدهون التى تسبب العديد من المشاكل، حيث وجدت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من بعض الجبن، مثل الشيدر، قد يرفع من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قد وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الشيدر والجبن كريم قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.

وأوضحت معدة الدراسة الدكتورة سوزان ماكان، من قسم الوقاية من السرطان ومكافحته في معهد "روسويل بارك" الأمريكي، أن تناول الجبنة الشيدر والكريمى قد يزيد من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي بنسبة 53%.

Advertisements

ومن المعروف أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سرطان الجلد، وفي عام 2017، ومن المتوقع أن تكون هناك حوالي 252710 حالة جديدة من سرطان الثدي المشخصة للنساء، فضلاً عن أكثر من 40000 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

ومن المعروف أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث كشفت دراسة علمية سابقة أن سوء التغذية أثناء فترة المراهقة يرفع خطر الاصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث أى قبل الوصول لسن الــ45.

وأضاف الباحثون أن النساء اللائي تناولن كميات كبيرة من اللبن الزبادى لديهم خطر أقل بمعدل 39% للإصابة بسرطان الثدي، بالمقارنة بالنساء التى تتناول الجبن الشيدر والكريمي الدهنية.