مودريتش وراموس يُحبطان هازارد فور انضمامه لريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبط لوكا مودريتش وسيرخيو راموس ثنائي ريال مدريد الإسباني، البلجيكي إيدين هازارد في يومه الأول بقميص الفريق الملكي، بعد انضمامه إلى صفوفه مقابل 146 مليون يورو، قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وقدم نادي العاصمة الإسبانية لاعبه الجديد لوسائل الإعلام وجماهير الفريق الملكي، داخل ملعب "سانتياجو برنابيو"، الخميس، قبل أن يظهر لاحقا في مؤتمر صحفي.

وسُئل هازارد خلال المؤتمر، عن الرقم الذي سيرتديه مع الريال في الموسم المقبل، حيث قال: "كنت محظوظا بالحديث مع لوكا مودريتش عبر ماتيو كوفاسيتش، وعلى سبيل المزاح طلبت منه ترك القميص رقم 10 لي لكنه رفض، لهذا سأضطر لارتداء رقما آخر".

كما توجه أحد الصحفيين بسؤال للاعب الدولي البلجيكي عما إذا كان سيستمر في تنفيذ ركلات الجزاء، فور انتقاله للريال، فأجاب: "أعتقد أنها متروكة لسيرخيو راموس، قائد الفريق والذي ينفذها بطريقة رائعة، ولا أظن بأنه سيطلب مني تنفيذها بدلا منه".