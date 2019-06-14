صحة ورشاقة

فوائد مذهلة للنعناع أهمها علاج القلق والنسيان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوراق النعناع مصدر للطاقة وهذا ما يجعل أوراقه سحرية في علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها وتعزيز جهاز المناعة، كما أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات المهمة.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، هناك 4 فوائد مذهلة للنعناع وتشمل:

يساعد علي تخفيف الألم

يمكن لأوراق النعناع السحرية تهدئة كل أنواع الألم مثل آلام العضلات والصداع وحتي آلام المعدة.

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علاج الغثيان

رائحة أوراق النعناع الطازج، ​​يمكنها أيضًا أن تعمل بشكل جيد للناس الذين يعانون من الغثيان بسبب العلاج الكيميائي. 

وإذا كنت تشعر عادة بالغثيان أثناء السفر يمكنك الاحتفاظ ببعض أوراق النعناع الطازج معك لتجنب هذه المشكلة.

علاج فعال للقلق والاكتئاب

كوب من الشاي مع الأوراق الخضراء الطازجة من النعناع هو كل ما تحتاجه للحفاظ على الضغط بعيدًا وفي الواقع، بل هو علاج فعال للاكتئاب.

يساعد على تحسين الذاكرة

يمكنك تحسين الذاكرة الخاصة بك فقط عن طريق استنشاق أوراق النعناع؟ نعم! هذا صحيح

حيث كشفت العديد من الدراسات أن رائحة النعناع الطازج يمكن أن تساعد على زيادة اليقظة وتحسين الذاكرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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