شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الصداع والفرق بين العادى والنصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفي هو نوع شديد من الصداع وعادة ما يحدث فقط على جانب واحد من الرأس، بينما يشير الصداع العادى فى الرأس إلى الألم في أي منطقة من الرأس، والذي يحدث على جانب واحد من الرأس أو كلا الجانبين.

وفقًا لموقع Healthline ، يتم تصنيف الصداع عمومًا على أنه الصداع الأساسي أو الصداع الثانوي، اما الصداع النصفي فهو صداع أولي، فبالإضافة إلى الألم الذي يصيب الرأس ، قد يترافق الصداع النصفي أيضًا بالغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء أو الصوت.

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تشمل الأنواع الأخرى من الصداع الأساسي الصداع العنقودي وصداع التوتر، ووفقا لتقرير الموقع فإن الصداع الثانوي أكثر خطورة من الصداع العادى، نظرًا لأن الأنواع الثانوية عادة ما تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة أو في ظل ظروف مثل الورم أو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.