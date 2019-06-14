راموس يدعو نجوم برشلونة لحفل زفافه ويتجاهل رونالدو

أحمد منسيالخميس 2019/6/13 01:31 مساء بتوقيت أبوظبي
سيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو
تجاهل سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، دعوة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى حفل زفافه، رغم قيامه بدعوة نجوم الغريم التقليدي برشلونة.
ويعقد قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني حفل زفافه على مقدمة البرامج التليفزيونية بيلار روبيو، السبت المقبل، في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن راموس وزوجته سيقومان بدعوة 500 فرد لحفل زفافهما، من بينهم العديد من نجوم كرة القدم العالمية، دون أن يكون رونالدو أحدهم.
وشهدت علاقة رونالدو وراموس توترا ملحوظا منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما لعبا معا 9 سنوات في الفريق الملكي.
في المقابل قام راموس بدعوة العديد من لاعبي برشلونة، على رأسهم جيرارد بيكيه، بالإضافة إلى كل من سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
كما ضمت قائمة المدعوين الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم ريال مدريد السابق، والذي لعب مع راموس لمدة موسمين في الفريق الملكي قبل رحيله عن صفوفه.
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