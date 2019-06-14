الارشيف / صحة ورشاقة

راموس يدعو نجوم برشلونة لحفل زفافه ويتجاهل رونالدو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

أحمد منسي

الخميس 2019/6/13 01:31 مساء بتوقيت أبوظبي

سيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو

تجاهل سيرخيو راموس، قائد الإسباني، دعوة البرتغالي ، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى حفل زفافه، رغم قيامه بدعوة نجوم الغريم التقليدي .

ويعقد قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني حفل زفافه على مقدمة البرامج التليفزيونية بيلار روبيو، السبت المقبل، في مدينة إشبيلية الإسبانية.

Advertisements

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن راموس وزوجته سيقومان بدعوة 500 فرد لحفل زفافهما، من بينهم العديد من نجوم كرة القدم العالمية، دون أن يكون رونالدو أحدهم.

وشهدت علاقة رونالدو وراموس توترا ملحوظا منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما لعبا معا 9 سنوات في الفريق الملكي.

في المقابل قام راموس بدعوة العديد من لاعبي برشلونة، على رأسهم جيرارد بيكيه، بالإضافة إلى كل من سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

كما ضمت قائمة المدعوين الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم ريال مدريد السابق، والذي لعب مع راموس لمدة موسمين في الفريق الملكي قبل رحيله عن صفوفه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راموس يدعو نجوم برشلونة لحفل زفافه ويتجاهل رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا