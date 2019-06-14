شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزعتر عديدة أهمها علاج مشاكل الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزعتر من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية العديدة، فهو يخفف من مشاكل الجهاز التنفسي ويحسن صحة القلب ويقوى الجهاز المناعي وغيرها من الفوائد، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الزعتر، وفقاً لموقع Organic facts .



ما فوائد الزعتر

فوائد الزعترمضاد للفطريات

العنصر الأكثر نشاطا الموجود في الزعتر هو الثيمول، يحتوي هذا المركب العضوي على مجموعة واسعة من التأثيرات على الجسم ، بما في ذلك قدرته على منع الالتهابات الفطرية والفيروسية، وبالتالي تقليل الضغط على الجهاز المناعي.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي

إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية أو الربو المزمن أو نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية الموسمية، فإن الزعتر يكون بمثابة مادة طاردة للبلغم ومادة مضادة للالتهابات، فهو يزيل البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي، ويخفف الالتهاب للمساعدة في التنفس ويمنع تطور الميكروبات التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

القدرة المضادة للأكسدة

الزعتر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد فى القضاء على الجذور الحرة التى تمنع السموم فى الجسم وتمنع الأمراض والسرطان.

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الزعتر

يحسن الدورة الدموية

التركيز العالي من الحديد والمعادن الأساسية الأخرى في الزعتر يجعله مثالياً لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي تعزيز الدورة الدموية والأكسجين إلى أجهزة الجسم الأساسية في الجسم.

يحمي القلب

المزيج الغني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الموجودة في الزعتر تحسن صحة القلب، لكن البوتاسيوم والمنجنيز لهما أهمية خاصة فى توسيع الأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن أن يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم.

صحة العين

إن تركيز الكاروتينات وفيتامين أ الموجود في الزعتر يجعله عاملًا مضادًا للأكسدة فعالًا لصحتك في الرؤية، ويمكن أن تحيد الكاروتينات الجذور الحرة في نظام العين لديك وتبطئ ظهور الضمور البقعي وتمنع إعتام عدسة العين.



الزعتر

يقوى المناعة

ارتفاع مستويات فيتامين (C) الموجودة في الزعتر تجعله معززا لنظام المناعة الطبيعية، يحفز فيتامين C إنتاج خلايا الدم البيضاء ، والتي تمثل خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي للجسم.