"العين الإخبارية" توقع اتفاقيتي شراكة مع التلفزيون الصيني و"تشاينا ديلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّعت مؤسسة "العين الإخبارية"، اليوم الخميس، اتفاقيتي شراكة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، و"تشاينا ديلي" (chinadaily)، لتصبح بذلك أكبر شريك للإعلام الصيني، وهو ما يتواكب مع خطتها الاستراتيجية 2023 للوصول إلى دول العالم بلغات متعددة؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي النعيمي، رئيس المؤسسة.

ووقّع الاتفاقيتين من جانب "العين الإخبارية" فريق العمل الخاص بالاتفاقيات والعقود الخارجية للمؤسسة، وممثلو تلفزيون الصين المركزي و"تشاينا ديلي" (chinadaily)، والاثنان يتخذان من بكين مقرا رئيسيا لهما.

وتنص الاتفاقية التي عقدت مع تلفزيون الصين المركزي على ترخيص الوصول والاستخدام المجاني لمحتويات وبث +CCTV الخبرية، وكذلك إلى النصوص المرافقة للمادة المرئية والتي تشمل الصوت والنص والخبر بكل اللغات التي توفرها.





ويعد تلفزيون الصين المركزي (CCTV/China Central Television) أهم وسيلة إعلام إخبارية حكومية في الصين، وأطلق في عام 2010 منصة +CCTV، باعتبارها وكالة أنباء مختصة بمحتوى الفيديو سواء أخبار أو تقارير أو تحقيقات أو تغطيات، ويغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بالإضافة للأخبار العاجلة وبلغات عدة.

أما "تشاينا ديلي" التي تأسست عام 1981 لديها أيضا عدة مكاتب في كبرى المدن الصينية والعالمية مثل نيويورك ولندن وكاتماندو وواشنطن العاصمة، وبالتوازي مع الصحافة الورقية، توسعت المجموعة وأطلقت موقعا إلكترونيا ودخلت عالم الإعلام الرقمي.

ومنذ انطلاقتها قبل نحو 4 سنوات، نجحت "العين الإخبارية" في الوجود كلاعب رئيسي في الساحة الإعلامية، ومنذ ذلك الحين تم وضع خطة استراتيجية لتعزيز هذا الوجود من خلال تقديم خدمات إعلامية تصل إلى مختلف دول العالم بلغاتها المتعددة.

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ومنذ شهور، أطلقت "العين الإخبارية" 4 مكاتب جديدة تغطي من خلالها عواصم عدد من الدول الأوروبية والأفريقية، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية ودبي.

وتسعى "العين الإخبارية" بمكاتبها العالمية الجديدة في دبي وواشنطن ولندن وأديس أبابا إلى توسيع انتشارها الإعلامي واستهداف شرائح جديدة من القراء في مختلف القارات؛ ما يعزز من قدراتها على الوصول بمحتواها الإعلامي العربي والدولي إلى آفاق أكثر رحابة.





وبالإضافة إلى المكاتب الأربعة الجديدة، فإن "العين الإخبارية" لديها مكتبها الرئيسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وآخر إقليمي في العاصمة المصرية القاهرة، اللذان تم تدشينهما منذ الانطلاق قبل نحو أربعة أعوام.

وعلاوة على التوسع في إنشاء المكاتب الإقليمية بعدة دول، بدأت "العين الإخبارية" في تدشين خدماتها متعددة اللغات؛ حيث من المقرر إطلاق منصاتها بتسع لغات هي الأردية والتركية والفارسية والفرنسية والروسية والهندية والأمهرية والصينية والإسبانية.