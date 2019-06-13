الكشف عن مثلث هجوم يونايتد المستقبلي بعد صرف النظر عن بيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن التصور المحتمل لشكل هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي صرفت إدارته النظر عن التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد.

وارتبط اسم بيل بالعودة إلى البريمييرليج من بوابة اليونايتد على مدار الأشهر الماضية، وزادت التكهنات مع تولي الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الريال مرة أخرى؛ ما يهدد مشاركة اللاعب صاحب الـ30 عاما مع الفريق الملكي.



لكن وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية فإن يونايتد صرف النظر عن التعاقد مع بيل لعدة أمور تحدثت عنها بشكل مفصل صحيفة "ميرور" التي قالت إن تاريخ اللاعب مع الإصابات المتكررة، وأيضا ارتفاع قيمة راتبه وكذا قيمة الصفقة، أسباب دفعت إدارة المانيو لصرف النظر عن الصفقة المحتملة.

وأوضحت "ميرور" أن أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد يبدو أنه سيغير شكل هجوم الفريق في ظل اهتمام مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بفكرة الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وبالتالي قد يتمثل هجوم اليونايتد في كل..

دانييل جيمس

الجناح الهجومي القادم من سوانزي سيتي هذا الصيف، سيكون أحد أضلاع المثلث الهجومي لمانشستر يونايتد؛ حيث يراهن عليه سولسكاير للموسم الجديد.

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نيكولاس بيبي

اللاعب الإيفواري المتألق بقميص ليل الفرنسي أصبح مرغوبا فيه من جديد ضمن صفوف يونايتد، علما بأنه هدف تعاقدي لأندية أوروبية أخرى على رأسها بايرن ميونيخ الألماني.

وسجل بيبي 23 هدفا وصنع 12 أخرى في 41 مباراة هذا الموسم مع فريقه.

موسى ديمبلي

مهاجم ليون الفرنسي يرغب يونايتد في ضمه أيضا ليكمل المثلث الهجومي.

ديمبلي سجل 23 هدفا هو الآخر ولكن في 52 مباراة بكل البطولات مع ليون.