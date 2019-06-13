تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بانية فى الفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير

3 x معلقة كبيرة بصل (مفروم)

2 x عدد بيضة (مخفوقة)

2 x معلقة كبيرة زبادي

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة كبيرة بصل (بودرة)

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب بقسماط مطحون

½ x كوب صدور دجاج مخلية الطريقة:

تخلط جميع مكونات التتبيلة فى وعاء عميق.

تغمس صدور الدجاج بالتتبيلة وتغطى وتترك لمدة ساعة فى الثلاجة.

نخضر قطع االدجاج المخلية وتغمس فى البيض ثم البقسماط وترص فى طبق وتوضع فى الفريزير لمدة نصف ساعة.

تدهن صدور الدجاج بواسطة فرشاة بالزيت من الجهتين.

فى صينية مدهونة بالزبد أو ورق زبدة مدهون بالزبد ترص وحدات الدجاج وتوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 درجة لحين أن تنضج أو لحين أن يحمر لونها. بالهنا والشفا قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سباغيتي بالدجاج المشوي طريقة إعداد وتحضير دجاجة محشية بخلطة شرقى

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