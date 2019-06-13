تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزبادى فى الفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير

3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x كوب زبادي

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة شطة

1 x عدد دجاج (مقطعة 8 قطع)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة) الطريقة:

تبلى الدجاج بالبصل المفروم والملح والفلفل الأسود .

ضيفى الزنجبيل الطازج والثوم المفروم .

و بعد كده هنضيف الزبادي و الشطة و الزيت و نضعها في الثلاجة ليلة كامة .

ضعيها فى الفرن على الرف مع تشغيل الشعلة العليا فقط حتى تنضج ثم تقدم بألف هنا . قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسة المحشية بالدجاج طريقة إعداد وتحضير سباغيتي بالدجاج المشوي

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