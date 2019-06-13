شكرا لقرائتكم خبر عن تبديل شريحة اللحوم الحمراء يوميًا بالأسماك يقلل خطر الموت المبكر بنسبة 17٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك أو الدجاج يمكن أن يضيف إلى حياتك سنوات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن استبدال جزء واحد فقط من اللحوم الحمراء يوميًا - مثل شريحة لحم أو وجبة من مكرونة باللحم المفروم بشرائح من السمك يقلل خطر الموت على مدى السنوات الثماني القادمة بنسبة 17%.

وأشار الباحثون إلى أن استبدالها بالدجاج الخالية من الجلد أو الخضراوات يقلل من خطر الإصابة بالموت المبكر بنسبة 10%، والبيض بنسبة 8% والدهون الكاملة بنسبة 12%.

وجد فريق البحث بجامعة هارفارد أن الاستغناء عن اللحوم المصنعة له فوائد أكبر.

وأكد الباحثون أن الاستعاضة عن شريحتين من اللحم المقدد يوميًا بالأسماك يخفض معدل الوفيات بنسبة 25% ، والدجاج بنسبة 17% والخضار بنسبة 18%.

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وفحصت الدراسة، التي نشرت اليوم في المجلة الطبية البريطانية، العادات الغذائية لأكثر من 81 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وتم تتبع التغييرات التي تطرأ على عادات الأكل لدى المشاركين على مدار ثماني سنوات، ثم تمت مراقبتها لمدة ثماني سنوات أخرى لمعرفة مدى تأثير ذلك على صحتهم.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين زادوا من تناولهم للحم الأحمر والمجهز بنسبة لا تقل عن نصف حصة في اليوم على مدار ثماني سنوات تعرضوا لخطر الموت بنسبة 10% في فترة السنوات الثمانية التالية.

لكن أولئك الذين أسقطوا تناولهم للحوم - وبدلاً من ذلك زادوا من استهلاكهم للبروتين الأصغر مثل الدجاج أو السمك أو البيض – انخفض لديهم خطر الموت.

أظهرت الدراسات السابقة أن اللحوم الحمراء والمعالجة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب وسرطان الأمعاء.