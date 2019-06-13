فيديوجراف.. 5 معلومات قد لا تعرفها عن الجزائري مزيان لاعب العين الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي العين الإماراتي عن تعاقده مع اللاعب الدولي الجزائري عبدالرحمن المزيان، قادما من صفوف اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى 2023.

وبرز مزيان مع فريقه اتحاد العاصمة منذ أن انتقل إليه في عام 2015، حيث حقق جائزة أفضل لاعب محلي في الدوري لعام 2018.

"العين الرياضية" ترصد في الفيديوجراف التالي 5 معلومات لا تعرفها عن الجزائري مزيان لاعب العين الجديد.