البنتاجون يتابع "عن قرب" اعتداء الحوثي على "أبها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى إصابة 26 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، مؤكدة أنها تتابع هذا الاعتداء عن قرب.



وقالت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ"سانتكوم" ريبيكا ريباريتش، إن الاعتداءات تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث والتخريبي في المنطقة ومواصلة خرق قراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231".

وأضافت ريباريتش، في تصريحات صحفية، أن القيادة الوسطى تتابع عن قرب الاعتداء على مطار "أبها"، وأن مثل هذه الأعمال تتسبب بقتل مدنيين أبرياء.

وأعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز "، على حد زعمها.



كما وجد العمل الإرهابي إدانات دولية وعربية، حيث استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الهجوم الذي يعد دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.