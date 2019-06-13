فيديو.. 4 أمور دفعت العين الإماراتي للتعاقد مع الجزائري مزيان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسمياً مع الجزائري عبدالرحمن مزيان لمدة 4 سنوات تنتهي عام 2023، وسيرتدي صاحب الـ 25 عاماً القميص رقم "8" مع الزعيم العيناوي خلال منافسات الموسم الجديد.



الجزائري الدولي دفع إدارة العين الإماراتي إلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، نظراً لما يتمتع به من مميزات ستساعد الفريق خلال مشاركاته المحلية والدولية الموسم المقبل.



"العين الرياضية" ترصد أبرز الأمور التي دفعت إدارة الزعيم العيناوي إلى التعاقد مع عبدالرحمن مزيان.



صفقة انتقال حر



تعاقد العين مع عبدالرحمن مزيان في صفقة انتقال حر من نادي اتحاد العاصمة الجزائري عقب انتهاء عقده مع الأخير، ليتكفل العين فقط بقيمة الراتب والأمور المتعلقة باللاعب دون الدخول في مفاوضات مالية مع إدارة النادي الجزائري.



"الديناميكية" الخططية في خط الهجوم



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يمكن للجزائري الدولي اللعب في أكثر من مركز في خط الهجوم، سواء على الأطراف أو كرأس حربة، بسبب السرعة التي يتميز بها والمهارة التي تمكنه من المراوغة والتسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى حسن التصرف في ظل وجود مراقبة لصيقة من الدفاع.



نجاح لاعبي شمال أفريقيا مع الزعيم



جماهير العين الإماراتي لا تنسى الفترة الي قضاها المصري حسين الشحات داخل قلعة الزعيم، إذ قدم الدولي المصري أداء مميزاً خلال مشاركاته مع الفريق في البطولات المحلية أو الدولية، خاصة بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في دولة الإمارات.



وبالتالي هناك حالة تفاؤل تنتاب جماهير العين فور الإعلان عن انضمام عبدالرحمن مزيان إلى تشكيلة الفريق، خاصة أن هناك تشابها في طريقة اللعب بينه وبين حسين الشحات لاعب الفريق السابق.



موهبة شابة.. مستقبل مضمون



الجزائري أتم عامه الـ 25 في شهر مايو/أيار الماضي، وبالتالي تعول إدارة وجماهير العين الإماراتي أن يقدم المستوى المنتظر منه خلال موسمه الأول، لضمان بقائه لسنوات مقبلة داخل أسوار قلعة الزعيم وضمان مستقبل جيد لخط هجوم الفريق الذي عانى خلال منافسات الموسم الماضي.

