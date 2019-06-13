منتخب المغرب يسقط وديا أمام جامبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خسر منتخب المغرب بهدف دون رد أمام ضيفه منتخب جامبيا بالاستاد الكبير لمراكش، في مباراة ودية استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقدم منتخب المغرب أداء باهتا في الشوط الأول، رغم اعتماد المدرب الفرنسي هيرفي رينار على التشكيلة الرئيسية.

ورغم نسبة الاستحواذ الكبيرة على الكرة وتسديد 5 كرات على المرمى منها اثنتان لحكيم زياش وخالد بوطيب، لم يشكل منتخب المغرب خطورة كبيرة على جامبيا، ووجد صعوبة في فرض أسلوب لعبه.

Advertisements

وخطف المهاجم محمد باداموسي، لاعب الفتح الرباطي، الكرة من المهدي بنعطية قائد المغرب في وسط ملعب فريقه، بعد إعادة خاطئة من مبارك بوصوفة، ويمررها لزميله موسى بارو ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 27 بتسديدة ارتطمت بالمدافع رومان سايس وخدعت الحارس ياسين بونو.

وتحسن أداء المنتخب المغربي نسبيا في الشوط الثاني، لكنه عاد للتراجع بعدما أجرى 11 تغييرا دفعة واحدة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لكن لاعب الوسط فيصل فجر أهدرها بعد إنقاذ رائع من الحارس.

ويخوض منتخب المغرب مباراته الودية الثانية، الأحد المقبل بمراكش، أمام منتخب زامبيا.