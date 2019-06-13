65 ألف أجنبي ضمن الأكثر تبرعا بالدم في الإمارات

أطلقت هيئة الصحة بدبي، الخميس، حملة "كن البطل.. وأنقذْ حياة"، لافتة إلى تسجيل أكثر من 65 ألف متبرع بالدم من 150 جنسية تعيش في الإمارات خلال حملاتها على مدار العام الماضي.

جاء ذلك ضمن احتفاء الهيئة باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق 14 يونيو/حزيران، إذ كرّمت "صحة دبي" جميع المؤسسات والهيئات الداعمة لمركز دبي للتبرع بالدم ورعاة أنشطة المركز وأعماله الطبية والإنسانية، وكذلك الأفراد الأكثر تبرعاً والمستجيبين لنداء التبرع بشكل فوري وسريع.

وتهدف حملة "كن البطل.. وأنقذْ حياة" إلى تجميع أكبر كمية ممكنة من وحدات الدم من قبل المتبرعين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية وقيمة التبرع بالدم سواء على المستوى الصحي أو الإنساني.

وقال حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن مركز دبي للتبرع بالدم استقبل العام الماضي فقط أكثر من 65 ألف متبرع يمثلون 150 جنسية تعيش في الإمارات من خلال 734 حملة نفذها المركز.

وأوضح أن المركز تتجمع لديه ما نسبته 50% من وحدات الدم على مستوى دولة الإمارات، وهو ما يعزز فرص الهيئة بتوفير الدم للمحتاجين إليه في المستشفيات الحكومية والخاصة معاً، من أجل إنقاذ حياة المرضى الذين يستلزم علاجهم نقل دم بشكل منتظم وكذلك الحالات الأخرى الطارئة.

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وأعلن القطامي حصول مركز دبي للتبرع بالدم التابع للهيئة على جائزة "UNIVANTS" للرعاية الصحية المتميزة، وهي جائزة سنوية عالمية تمنح للمؤسسات وفرق العمل الأكثر تطوراً وصاحبة الأفكار المبتكرة والحلول المستدامة في مجال الخدمات الطبية.

ويعتمد برنامج هذه الجائزة في إجراءاته على آليات تقييم صارمة ومعايير بالغة الدقة، كما يعتمد التحكيم وتحديد أفضلية الفوز بالجائزة على قرار غاية في الشفافية والموضوعية، لكونه يصدر بشراكة جهات عالمية تضم 7 كيانات علمية وطبية كبرى متخصصة في الكيمياء السريرية وطب المختبرات وجودة الرعاية الصحية ونظم المعلومات.

وأضاف القطامي أن التبرع بالدم ليس فقط خدمة وقيمة إنسانية للمساعدة في إنقاذ حياة الأفراد بأغلى ما يملك الإنسان وهو الدم بل هو سلوك صحي وحضاري، لافتاً إلى أن الدراسات العلمية والطبية الحديثة أظهرت أن المتبرعين بالدم هم أفضل صحيا عن غيرهم.

وذكر أن قيمة التطوع بوجه عام متجذرة في المجتمع الإماراتي، وأن التبرع بالدم جزء أصيل من التطوع ومن العمل الإنساني، موضحاً أن المواطنين يتقدمون صفوف المتبرعين، وأن من بينهم من قارب عدد مرات تبرعه إلى 40 مرة.

كما أشاد القطامي بإسهامات المتبرعين بالدم وشركاء الهيئة الاستراتيجيين والداعمين وجميع الرعاة لأنشطة وفعاليات وأعمال مركز دبي للتبرع بالدم، مثمناً جهود فرق عمل المركز وإدارته وجميع العاملين فيه الذين لا يدخرون وسعاً في أداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص.

وشملت قائمة المكرمين من الأفراد إياد الموسى الذي تبرع بالدم لقرابة 40 مرة، ومن المؤسسات كل من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الطرق والمواصلات، و"دبي القابضة"، وهيئة كهرباء ومياه دبي وموانئ دبي العالمية، و"نخيل العقارية"، وبنك أبوظبي الأول، ومختبر أبحاث الطب البيطري المركزي، ومعسكر ند الشبا ومستشفى "برايم".

إلى جانب إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، ومجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة ومنها مجموعة "كايندنيز وكيرلا" للمتبرعين بالدم، و"أصدقاء الهند"، و"متبرعين بالدم لك" وشركات "روش" العالمية و"فارماتريد" و"فارايتيز".