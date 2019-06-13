تعاني من النسيان أثناء الامتحانات إليك 3 مشروبات لتحسين الذاكرة

القاهرة - لايف استايل
إذا كنت تعاني من النسيان أثناء فترة الامتحانات نتيجة الضغط النفسي والعصبي الذي تتعرض له، نقدم لك مشروبات طبيعية سهل إعدادها في مطبخ منزلك، تعزز من مستوى تركيز المخ، وتحسن من عملية التذكر.
الطماطم
فضلاً عن كونه يعمل على تقوية جهاز المناعة ويقي الجسد من الالتهابات والسرطان، فإن عصير الطماطم المُحلى بالسكر يطهر الجسد من السموم والدهون، بالإضافة إلى أن المعادن الموجودة به والفيتامينات تحفز الذاكرة.
التوت
يساعد عصير التوت في الحد من الإصابة بالألزهايمر، كما يعمل على تعزيز وظائف المخ، وزيادة قدرته على الحفظ والتخزين على المدى الطويل، وذلك عن طريق التخلص من البروتينات السامة التي تسبب النسيان.
الشكولاتة الساخنة
تعمل المواد الموجودة بالشكولاتة الساخنة على تحفيز وإفراز هرمون الدوبامين الذي ينتجه الدماغ بشكل طبيعي، وهو مسؤول عن شعور الإنسان بالسعادة، كما تحفز على إفراز مادة السيروتونين والتي يمكن لها أن تؤمن للإنسان الشعور بصفاء الذهن.
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