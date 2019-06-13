شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات تدل على تلوث الجرح وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث تلوث الجرح عندما تنمو الجراثيم والبكتيريا، داخل الجلد التالف للجرح، ويمكن أن تظهر علامات على الشخص تشير إلى تعرض جرحه للتلوث ويجب علاج هذا التلوث بأسرع وقت ممكن، وفقاً لما ذكر موقع Medical news today.



علامات تعرض الجرح لتلوث

علامات تدل على إصابة الجرح بالتلوث

يمكن لأي شخص مصاب بجرح صغير أو إصابة أن يعالجها في المنزل، ويمكن للناس عادة علاج الجروح الصغيرة بأمان، مثل الجروح البسيطة والخدوش، حيث تتحسن معظم الجروح الصغيرة تدريجياً حتى تلتئم تمامًا.

إذا أصيب الجرح، فقد يزداد سوءًا بدلاً من تحسنه وسوف تشعر بازدياد الألم، احمرار ، وتورم يزيد عادة في شدته.

يمكن أن تؤدي التهابات الجروح أيضًا إلى أعراض أخرى ، مثل:

-جلد دافئ حول الجرح.

-تصريف أصفر أو أخضر قادم من الجرح.

-الجرح له رائحة كريهة.

-خطوط حمراء على الجلد حول الجرح.

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-حمى وقشعريرة.

- أوجاع وآلام.

-غثيان وقيء.



تعرض الجرح لتلوث

علاج الجروح المصابة في المنزل

يمكن للأشخاص المصابين بعدوى خفيفة من جرح صغير علاج الجرح في المنزل، ومع ذلك ، تتطلب الإصابات الأكثر خطورة بالجروح عناية طبية فورية، ولعلاج الجرح المصاب في المنزل ، اتبع الخطوات التالية:

-اغسل يديك جيداً بالماء الدافئ، ثم اشطفها وجففها.

- نظف الجرح عن طريق تشغيل الماء الدافئ فوقه لعدة دقائق.

-تأكد من عدم وجود أوساخ أو حطام في الجرح. لإزالة الحطام ، استخدم الملقط المعقم أو قم بفرك الجرح برفق وبقطعة قماش ناعمة رطبة.

-اترك الجلد يجف قبل أن تغطيه بشاش أو ضمادة، وليست هناك حاجة عادة لتغطية الجروح والجروح الطفيفة.