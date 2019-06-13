الليمون والزنجبيل لانقاص الوزن وحرق الدهون

ليس هناك ريجيم سحري إلا أن الليمون والزنجبيل، معاً أو كل على حدة، يساعدان على الحفاظ على الرشاقة. هل وهذا لا يعني، مثلاً، أن تناول الليمون والزنجبيل سيجعلك تفقدين الوزن كل أسبوع إذا استمريّت في تناول الدهون والسكريات والأطعمة الجاهزة. عليك الحفاظ على التوازن الغذائي، وهذين المكونين هما المكمّلان المثاليّين اللذان سيفيدانك كثيراً، إذا تم أخذهما بشكل صحيح.



فقدان الوزن باستخدام الليمون



الليمون ممتاز لفقدان الوزن وللصحة بشكل عام. وهو غني بـ فيتامين C ومضادات الأكسدة، وهذه الأحماض تعزّز الهضم ويحمي الكبد. ولكن له أيضاً خصائص مدرّة للبول ومضادة للأكسدة ويساعد على حرق الدهون. ويتّبع البعض نظام غذائي صارم جداّ يدوم حوالي 5 أيام لا يتناولون فيها سوى الفواكه والخضروات وعصير الليمون. ولكنه نظام صارم للغاية ولكن بالطبع ليس عليك اتباعه حرفياً. في الواقع، هناك الكثير من الطرق لتناول الليمون وللحفاظ على نظام غذائي متوازن كل يوم.

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فقدان الوزن باستخدام جذر الزنجبيل



الزنجبيل جذر طبي بامتياز وله قدرة كبيرة على الشفاء. وهو ممتاز لتخفيف الإلتهاب وتحسين الهضم وتقليل الكولسترول والإسترخاء وبالطبع حرق الدهون. ويستخدمه البعض لحرق دهون البطن بشكل خاص أو للحصول على بطن مسطح. ومن السهل إيجاد الزنجبيل ويمكن تحضيره بعدة طرق للاستفادة منه.

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البرنامج العلاجي لفقدان الوزن وحرق الدهون باستخدام الزنجبيل والليمون والماء :



يمكن استخدام شراب الماء الساخن بالليمون والزنجبيل مرة واحدة صباحاً، للحد من الشهية وتنظيف الكبد، ويمكن تناول هذا المشروب أكبر عدد ممكن من المرات خلال اليوم. ويجب التركيز على شرب ثمانية أكواب يومياً من الماء لإبقاء الجسم رطب، بهذه الطريقة نتمكن من زيادة سرعة حرق الدهون في الجسم وتنظيفه من السموم، وفقدان الوزن إذا ما تم اتباعه بنظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والمنتجات الخالية من الدهون والدسم.

حيث أنه من الواجب الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات مفرطة من السعرات الحرارية، ويجب أستشارة أخصائي السمنة قبل الحد من كميات السعرات الحرارية لتوفير البدائل المناسبة لأنواع الأطعمة التي ستستغني عنها، ويجب أن تساعد جسدك في خسارة الدهون المتراكمة من خلال اتباع نوع ما من أنواع التمارين الرياضية الهوائية التي تساعد في خسارة الون، ويمكن ممارسة التمارين الثقيلة مثل حمل الأثقال والتي تساعد الجسم في حرق الدهون حتي ولو كان في حالة الراحة، وتجنب الحميات الغذائية السريعة التي تفقد الوزن ثم تجعلك تسترده في غضون أشهر قليلة من خسارته.