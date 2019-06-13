تعرفي على فوائد اللوز للمرأة الحامل والجنين

يعتبر اللوز من أهم المكسرات حيث لديه تأثيرات إيجابية على صحة الحامل والجنين، فهو يحتوي على عناصر غذائية مهمّة وعديدة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والريبوفلافين والكالسيوم، فضلاً عن العديد من الأحماض الدهنية.

يُساعد اللوز على بناء كتلة العظام لدى الجنين، وكذلك المساهمة في النمو الصحي لأسنان الجنين، في مرحلة ما بعد الولادة لاحتوائه على الكالسيوم.

يحمي اللوز الحامل من مخاطر الإصابة بالتسمّم الغذائي، وكذلك الإصابة بأمراض القلب وانخفاض معدل ضغط الدم ومنع انسداد وتراكم الدهون في الشرايين.

ويُساعد تناول اللوز عللى تحفيز ونموّ دماغ الجنين والجهاز العصبي لديه بالشكل السليم ويُساعد على تخفيف نسبة الإمساك خلال الحمل.

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