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شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الهضمى الأكثر تأثرا بـ "الكوليرا".. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكوليرا مرض بكتيري يؤثر مباشرة على المعدة والأمعاء، كما تسبب عددًا من المشكلات والأعراض الهضمية بما في ذلك الإسهال والقيء والتهاب المعدة والأمعاء أو أنفلونزا المعدة.
هذه الأعراض الأولية قد يكون لها تأثير على أجزاء أخرى من الجسم ، وفقا لتقرير موقع "howstuffworks
البكتيريا التي تسبب الكوليرا ، أو الضمة الكوليرية ، يتم انتقاله من خلال الطعام أو الماء المصاب، وبشكل عام يقتل حمض المعدة البكتيريا ، وفي معظم الحالات يكون لدى الشخص أعراض قليلة أو معدومة.
إذا لم يتم قتلها ، فإن بكتيريا الكوليرا تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك التهاب المعدة والأمعاء والإقياء والإسهال وكما هو الحال مع أي عدوى ، قد يعاني المريض من الحمى.
و بسبب القيء والإسهال ، من المحتمل أن يصاب المرضى بالجفاف إذا لم يتم اعطائهم محلول الجفاف للحصول على ترطيب الجسم، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب السريع والأغشية المخاطية الجافة وفي الحالات الشديدة قد تصل للصدمة والموت.
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