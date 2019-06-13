نصائح طبية لعلاج الكلف عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 04:42 مساءً - يحدث الكلف الخاص بالحمل نتيجة ارتفاع الهرمونات الأنثوية "الأستروجين والبروجيستيرون" أثناء الحمل؛ ما يتسبّب بزيادة في صبغة الميلانين، وهي عبارة عن هرمون ملوّن يمنح البشرة لونها الأصلي ويحميها من الأشعّة فوق البنفسجية .

خبيرة ومعالجة في مجال التجميل الطبيعي إيفونا بروسكا تذكر لمجلة الخليج 365 وطفلك أن هناك دائماً حلولاً وعلاجات طبيعية تساعد المرأة الحامل وحتى بعد ولادتها للتخلص من كل ما يزعجها ويسبب لها الحرج .

1 - من المهم استشارة اختصاصي تجميل والاطلاع على ما يناسب البشرة خصوصاً السيدات في فترة الحمل، حتى إن كانت هذه المكونات الطبيعية لابد من التأكد من أنها لا تسبب الحساسية.

2 –بات بإمكان الحامل إكمال فترة حملها دون القلق حيال ما سيطرأ على جسمها وبشرتها من تغيرات؛ لأنها ستعود لطبيعتها، وأن هناك حلولاً علاجية رائعة ستعيد إليها ثقتها بنفسها وتستعيد جمالها وحيويتها من جديد.

3 - شحوب بالوجه وتكون الهالات السوداء حول العينين، ظهور علامات التمدد خصوصاً منطقة البطن والصدر في فترة الرضاعة الطبيعية، جفاف البشرة والتشققات وغيرها من المشاكل تستدعي تدخل اختصاصي علاجي وتقنيات متطورة وحديثة ذات نتائج شبه فورية وسهلة لا تستغرق وقتاً ولا جهداً.

علاجات إيفونا

1-جولد فيشيال وهوعلاج له تأثير سحري، مشرق ومذهل للبشرة، يعمل على تشكيل درع واقية للبشرة وتعزيز نظام الدفاع والوقاية الطبيعي. يتم استخدام ورقة الذهب عيار 24 قيراط بالإضافة إلى مكونات العناية بالبشرة الفعالة للغاية؛ لتغذية البشرة بعمق.

2- علاج الكولاجين الببتيد من النوع رقم 1؛ حيث يعمل هذا العلاج على تعزيز نسبة الفيتامينات وحمض الهيالورونيك بعمق في الجلد والبشرة لتحسين نعومة الجلد، مرونته، ونسبة رطوبته. كما أنه يهدئ الاحمرار ويبطئ تشكيل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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3- علاج للعينين والشفتين؛ حيث يتم استخدام هذا العلاج لإخفاء الترهلات، وعلاج الهالات السوداء، بالإضافة إلى الحد من الانتفاخ حول العين، كما يستخدم لملء الخطوط الرفيعة في الوجه، وتحفيز الكولاجين ويتم ذلك من خلال زيادة محتوى الأكسجين حول العينين. هذا العلاج هو أيضاً مفيد للقدمين، وكذلك لعلاج خطوط الضحك، ويستخدم لتعزيز جمال وشد الشفتين.

نصائح للحامل

1 - تذكري أن الوقاية دائماً خير من العلاج؛ لذلك لابد لها من حماية بشرتك ووقايتها من أشعة الشمس وتطبيق الواقي الشمسي من فترة لأخرى.

2 - تروِّي في اختيار المستحضرات التجميلية من ميك أب أو كريمات، ومعرفة ما إذا كانت بالفعل تلائم بشرتك ونوعها .

3 - لا تنسي شرب الماء؛ لأن الماء حياة لكل تفصيل وعضو موجود في أجسامنا.

4 –حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن السكريات والمشروبات الغازية والوجبات السريعة، وضم الخضروات والفواكه الغنيّة بالماء للنظام الغذائي؛ لترطيب البشرة تدريجياً وطبيعياً، ولإيصال الغذاء لها.

5 – اعملي تقشير البشرة مرة في الأسبوع؛ لمنع تراكم الجلد الميّت الذي يسبب شحوب وعدم توحد لون البشرة.