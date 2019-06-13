كيف أسعف طفلي إذا تسمم بمواد التنظيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 04:42 مساءً - ما زالت حوادث الصغار داخل المنزل أو خارجه تشكل نسبة عالية من الوفيات في مرحلة الطفولة، وأخطرها تناول السموم، ومن بعدها تأتي الحروق، فالجروح، والكسور، إضافة إلى إصابات أخرى مختلفة. عن الأسباب وطرق الوقاية والعلاج، يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري، استشاري طب الأطفال بالقاهرة.

السموم: وتشمل الأدوية الموجودة بالمنزل، والسوائل المنزلية المستعملة للتنظيف، والمبيدات الحشرية، وبعض مواد التجميل والزينة التي تستعملها الأم.

* يجب عدم ترك أي أقراص أو أدوية في متناول الطفل في أي وقت.. حتى لو كان هذا الوقت بضع دقائق. الأدوية يجب أن توضع في مكان مغلق عالٍ بعيدًا عن متناولهم فهم يتسلقون على الكراسي.

* احتفظي بكل الوسائل المنزلية المستعملة للتنظيف في مكان بعيد عن متناول الطفل، ولا تتركي إطلاقًا الطفل الفضولي خلال السنوات الأولى من العمر بمفرده.

* يجب ألا يعتاد الطفل على اللعب بأدوية الزينة ومستحضرات التجميل التي تستعملينها.

ماذا أفعل؟

1 - لابد من التعرف على النوع، ومحاولة معرفة الكمية التي ابتلعها الطفل، والتحفظ على الكمية المتبقية في الزجاجة أو الوعاء، وجمع أي بقايا متناثرة على الأرض أو الفراش؛ كمحاولة لتحديد المبتلع من المتبقي.

2 -الإسراع بإسعاف الطفل، بنقله إلى المستشفى؛ لاستخراج السموم من المعدة ومعالجتها، مما لا يعطي فرصة للجسم لامتصاصها من المعدة والأمعاء وانتقالها بالتالي إلى الدم وأعضاء الجسم، ومن ثم يحدث الضرر.

3 - في حالة ابتلاع أقراص أو أي مواد صلبة غير متطايرة وغير حمضية، يجب أولاً تنظيف الفم وإزالة البقايا من أقراص أو مواد سامة بداخله، وإرغام الطفل على التقيؤ.

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4 - يتم ذلك بأسرع الطرق؛ وذلك بوضع إصبعك في حلقه، مع تحريك طرفه في سقف حلقه، أو في البلعوم، ومع إبقاء إصبعك لفترة داخل فمه؛ سيحدث القيء، وبالذات إذا كانت معدته مملوءة بالطعام.

5 - إذا كان قد مضى وقت طويل على آخر رضاعة، فيمكن إعطاؤه كوب ماء أو لبن ليشربه، ثم كرري محاولة إحداث القيء.

6 - لا أنصح بإرغامه على شرب ماء مملح، أو مواد لها مفعول مُقيئ، كشراب عرق الذهب؛ إذ إن الفشل في إحداث قيء بعد تناول هذه المواد وتركه في معدة الطفل له أضرار جانبية.

7 - إذا نجحتِ في إحداث القيء، يمكنك تكرار المحاولة بعد خمس دقائق؛ حتى تتأكدي من أن المعدة قد فرّغت محتوياتها وما بها من سموم.

8 - في كثير من الأحيان يمكنك رؤية الأقراص أو المواد التي ابتلعها مع الإفرازات التي يتقيؤها، وإذا فشلت محاولاتك؛ فعليكِ الإسراع بالاتصال بالطبيب أو المستشفى؛ إذ قد يستلزم الأمر عمل غسيل معدة عاجل قبل مرور ساعتين على الحادث.

9 - في حالة التسمم بمواد متطايرة من المنظفات المنزلية أو الطلاءات أو الأحماض أو المواد الكيماوية.. فلا أنصح بأن تجعلي طفلك يتقيأ قبل استشارة الطبيب؛ لأن هناك احتمالاً باستنشاق السموم في الرئة مع التقيؤ.

10 -عليكِ في هذه الحالة بمحاولة تخفيف السم في المعدة والأمعاء، بحيث لا يسبب أضرارًا بالجهاز الهضمي؛ وذلك بأن تجعليه يشرب اللبن أو الماء؛ حتى تذهبي إلى الطبيب لتحديد نوع العلاج، مع إعطاء دواء مضاد لمفعول السم، وتجرى عملية غسيل للمعدة بعد ذلك إذا لزم الأمر.