عادات سيئة لابد أن يفعلها جميع الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 04:42 مساءً - هناك بعض العادات السيئة التي لا بد أن يمر بها جميع الأطفال؛ لكنها تعتبر من أساليب القوة والتجربة التي يود الطفل أن يخوضها حتى يعرف لماذا هي خاطئة أو يرفضها الجميع، اختصاصية التثقيف النفسي في جامعة الملك سعود سارة العتيبي لخصت لك أهم هذه العادات.

الصراخ

جميع الأطفال يلجأون إلى الصراخ، فهم يفرغون غضبهم أو يلجأون إلى أسلوب قوة ليحصلوا على ما يريدونه.

البكاء المستمر

وذلك عند الرغبة بالانتقام أو الانزعاج أو للحصول على أمر معين، لكن يمكن للأم التغلب على هذا البكاء عن طريق أسلوب المسايسة للطفل أو سؤاله عما يزعجه ويبكيه.

السب والشتم

الأطفال يسمعون العبارات في المنزل، ويقومون بتخزينها إلى حين الحاجة إليها هم ينطقون بها من دون معرفة معانيها أو سلامتها.

الضرب

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الأطفال يعتقدون أن الضرب هو أسلوب الانتقام من الآخرين، أو ممن يؤذيهم ولا يقيسون مدى عقوبة هذا الأمر.

الغيرة

وهو أسلوب يخرج من قلوبهم مشاعر الغضب

البصق

بنظر الطفل هذا أسلوب انتقام قوي جداً، ويشفي غليله به بعد ما أصابه من حزن أو تسبب له أحد بالأذى.

العض

هو أسلوب آخر من الانتقام السيئ، مع العلم أن الطفل في هذه الحالة يدرك عاقبة فعلته في الوقت ذاته، ويرى أثر ألم انتقامه على الآخرين؛ لذلك فيتخلص من تلك العادة في وقت وجيز.