شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تصدر تحذيرا ضد دواء شهير للربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” تحذيرا من دواء شهير للربو يحتوى على المادة الفعالة “omalizumab” لتسببه فى مشاكل للقلب.

وأوضح الخبراء أن هذا الدواء يرتبط مع ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية ، جلطة دماغية بسيطة ، وآلام الصدر والجلطات الدموية في الرئتين والأوردة، والمزيد من المشاكل الأخرى.

ويستخدم “omalizumab” في مرضى الربو الذين لديهم مستويات مرتفعة من مادة تسمى "الجلوبيولين" الموجودة في الدم لديهم.

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وقالت إدارة الأغذية والعقاقير ان “omalizumab” يعطي للمرضي عن طريق الحقن الذي صُدَق عليه أصلا في عام 2003 لعلاج الربو المعتدل إلى الحاد في البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 أو أكثر من الذين لم تؤثر معهم البخاخات المستنشقة العادية.

وقالت الشركتان المصنعتان ل “omalizumab” في بيان انهما ملتزمتان بسلامة المرضى، وأوضحت ادارة الاغذية والعقاقير أن المشاكل تنطوي علي زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، أو ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئتين.