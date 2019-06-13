6 فوائد لـ"الكزبرة الخضراء" واستخدامها مُسكِّن للفتيات

تُعد الكزبرة الخضراء من الخضروات المفيدة التي تعزز الصحة لجسم الإنسان، كما أنها تُساعد على تخفيض الكوليسترول الضار في الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقدَّم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، في تصريح صحافي، فوائد الكزبرة الخضراء التي يمكنك استخدامها عند الشعور بألم الدورة الشهرية لدى الفتيات عن طريق غليها، وهي تعد من أكثر المسكنات الطبيعية التي تقضي علي مغص وألم الدورة الشهرية.

وكشف الدكتور صبري أن فوائد الكزبرة الخضراء تتلخص في:

1- تقوية الدم ومنع الإصابة بالأنيميا.

2- تحفز إنتاج هرمون الإنسولين، وضبط مستوى السكر في الدم.

3- الكزبرة تساعد على الاسترخاء وتهدئة الاعصاب.

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4- تعالج الحكة وأمراض الإكزيما في الجلد.

5- تنظم الضغط في الدم.

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