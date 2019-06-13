عبارات تُثير جنون حبيبكِ لو سمعها منكِ لا تستخدميها

تَذْكُر المرأة أحيانا عبارات تثير جنون حبيبها لو سمعها منها، إليكِ أبرزها:

أنا أغار من هذه المرأة

لا يتقبّل ولن يتقبّل هذه العبارة، وسيتّهمك بالجنون وبصغر العقل، لن يتفهّم مشاعرك!

أرى نفسي قبيحة

ينهار من هذه العبارة، كأنك تعتبرينه هو القبيح. فهو يراك جميلة، يجب أن تكون ثقتك بما يقول عمياء.

أنا بخير

يكره الرجل هذه العبارة، وبمجرّد سماعها منك سيعتبر أنّك غاضبة منه وستتخدمين هذه العبارة لإخفاء مشاعرك تجاهه.

لا أريد التحدث بالموضوع

حين تكونين حزينة أو غاضبة، يريد أن يعرف كلّ التفاصيل، ولا يتقبّل أنك ستحتاجين إلى القليل من المساحة.

أنا حزينة

الحزن ممنوع، فبدل من التعاطف معك سيغضب منك، لأنّه لا يقبل أن تكوني حزينة من أي شيء أو من أي أحد.

حبيبي السابق

يريد أن يمحوه من ذاكرتك، الرجال هكذا لا يقبّلون أن يسكن فكرك أي شخص سواهم.

عليك أن تخفف على نفسك الحمل

لأنّ الرجل بطبيعته لا يتقبّل منك أي ملاحظات، لن يوافق أن تقولي له ماذا يفعل ولو كان الأمر يتعلّق بمصلحته وبعدم حمل الهموم، فكلّ ما سيفهمه من كلامك هو التنظير.

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لا يعنيني ما تقوله

هنا سيصل الى قمّة غضبه أنت تهملينه وتستحفين بما يقوله.

أريد أن أتحدث إليك

بغضّ النظر عمّا سيكون مضمون كلامك، فبمجرّد قولك هذه العبارة، سيظنّ أنك تحضرينه لجلسة درامية... ولن يتقبّل الأمر.

هذا الفنان وسيم

إن كنت لا تصدقين أن هذه الجملة ستثير جنونه، فما عليك سوى أن تحاولي!

قررت أن نفعل هذا

إياك أن تتخذي قرارا قبل استشارته، وإلا لن تلومي إلا نفسك.

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