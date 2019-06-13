شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب الشعور بالألم المستمر.. وكيف يرتبط بصحة الجهاز العصبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألم نظام إنذار طبيعى فى الجسم يجعلنا ندرك أن هناك شيئًا ما قد يحدث فى جسمنا، وهو ضرورى لبقائنا، فإذا وضعت يدك بالقرب من الموقد الساخن، فإنك تشعر بالحرارة والألم، وبالتالى تسحب يديك بشكل تلقائى كرد فعل لجسمك لحمايتك من الخطر، وفقا لموقع health.

يحدث الألم عادة عندما يتلقى المخ رسائل يكتشف شيئًا قد يكون ضارًا، ويتم إرسال هذه الرسالة إلى الدماغ كإشارة إلى احتمال وجود خطر، ثم يقيم المخ هذه الرسالة، ويقرر ما إذا كان الجسم بحاجة إلى الحماية من خلال إنتاج الألم، وهذا رد فعل طبيعى يحمينا من أى ضرر آخر.

الألم الحاد يبدأ عادة بسرعة ويدوم لفترة قصيرة من الزمن، وهو الألم المرتبط بأشياء مثل إصبع القدم أو العظم المكسور أو الحرق أو إزالة الأسنان، يزول الألم الحاد عادة بعد معالجة المشكلة الأساسية - الالتهاب أو الإصابة أو العدوى.

الألم المستمر الذى يطلق عليه أحيانًا الألم المزمن، هو الألم الذى يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

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ما الذى يسبب الألم المستمر؟الألم المستمر معقد للغاية وقد يكون سببه عدد من العوامل، قد يحدث جنبا إلى جنب مع حالات مثل التهاب المفاصل والسكرى أو فيبروميالجيا، وقد يحدث ذلك بعد إصابة فى الجسم. ما الذى يسبب الألم المستمر؟الألم المستمر معقد للغاية وقد يكون سببه عدد من العوامل، قد يحدث جنبا إلى جنب مع حالات مثل التهاب المفاصل والسكرى أو فيبروميالجيا، وقد يحدث ذلك بعد إصابة فى الجسم.

يرتبط الألم المستمر بالتغييرات التى تطرأ على الجهاز العصبى (الأعصاب والحبل الشوكى والدماغ).

يتغير نظامنا العصبى ويتكيف طوال حياتنا لمساعدتنا على التعلم والتجارب المختلفة، وهذا ما يسمى المرونة العصبية، ومع ذلك، فى بعض الأحيان تصبح هذه العملية العادية للتكيف والتغيير غير طبيعية والألم المستمر هو مثال على ذلك.

تؤثر بعض التغييرات على الجهاز العصبى على الطريقة التى يفهم بها المخ المعلومات التى يتلقاها عن الألم وأشياء مثل اللمس أو الحركة فى مثل هذه الظروف، وقد تتسبب الأنشطة اليومية التى لا تسبب الألم فى الألم.

وقد يتفاقم الألم من خلال البقاء فى وضعية واحدة لفترات قصيرة، قد تتأثر المنطقة المصابة بالضغط الخفيف، وفى بعض الأحيان لمسة خفيفة للغاية. فى كثير من الأحيان يمكن أن ينتشر هذا الألم إلى المناطق القريبة أو إلى الجزء الآخر من الجسم.