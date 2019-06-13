شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل تطور "الشلل الرعاش" من أخف الأشكال إلى تجمد الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"هزات شديدة وعدم الاتزان أو الاغماء المتكرر"، جميعها أعراض الإصابة بالشلل الرعاش وهو واحد من أمراض الجهاز العصبى، وعبارة عن اضطراب فى المخ يؤثر على الحركة والمشى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الشلل الرعاش يمر بمراحل تطور مختلفة وهى:



شلل رعاش

المرحلة الأولى

وهى أخف شكل من أشكال الشلل الرعاش وفيها تكون الأعراض خفيفة مثل تغيير بسيط فى الحركة والمشى أو تعبيرات الوجه ويلاحظه المحيطين بالمريض، ولكن يستطيع المريض ممارسة حياته بشكل طبيعى.

Advertisements

المرحلة الثانية

وفى هذه المرحلة تظهر الأعراض مثل ارتعاش الجسم بشكل واضح مع تغيرات ملحوظة فى تعبيرات الوجه.



الشلل

المرحلة الثالثة

وفى هذه المرحلة يتعرض المريض لفقدان الوعى والتوازن وارتعاش الجسم بشكل كبير ، مما يؤثر على حياته اليومية وتعاملاته مع الآخرين.

المرحلة الرابعة

وهى من أصعب المراحل التى يمر بها المريض وفيها لا يستطيع التعايش بمفرده بسبب الاهتزاز الشديد وعدم القدرة على ممارسة الحياة.

المرحلة الخامسة

هى المرحلة الاكثر تقدما ، ويمكن أن تسبب تجمد الساقين عند الوقوف وهنا لا يستطيع المريض الحركة أو المشى، ويحتاج لكرسى متحرك.