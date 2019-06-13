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ماذا تفعل بكتيريا السالمونيلا فى الجسم عند الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تصيب بكتيريا السالمونيلا الجسم ، فإنها عادة ما تصيب الأمعاء والجهاز الهضمى وتسبب الحمى والقيء وعدد من الأعراض الأخرى. 

 

يشرح موقع KidsHealth ، أن السالمونيلا هي بكتيريا تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية، وعادة ما تنتقل العدوى إلى البشر من بكتيريا السالمونيلا على أسطح المطبخ والبيض واللحوم النيئة والبراز الحيواني والتربة والمياه. 

 

يُعرف النوع الأكثر شيوعًا من السالمونيلا الذي يصيب البشر باسم السالمونيلا اللاستيرويدية ، والذي ينتقل عن طريق الأبقار والدجاج والزواحف، علامات وأعراض عدوى السالمونيلا تشمل تشنجات في البطن والقيء والغثيان والحمى والصداع والإسهال. 

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بكتيريا السالمونيلا

 

معظم هذه الأعراض تصبح ملحوظة بشكل عام في غضون ثلاثة أيام من التلوث وتختفي دون علاج، وعندما تسبب بكتيريا السالمونيلا حمى التيفوئيد ، يتضخم الكبد والطحال في الأسبوع الثاني ، ويظهر طفح جلدي متميز، في هذه الحالة  يمكن أن تؤدي العدوى إلى مشاكل صحية أخرى مثل الالتهاب الرئوى والتهاب السحايا.

 

تسبب السالمونيلا مضاعفات أكثر خطورة فى الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة ، والذين يتناولون أدوية أو أدوية مقاومة للسرطان من أجل قمع حمض المعدة المزمن ، وأولئك الذين يعانون من مرض الخلايا المنجلية، يتضمن علاج هذه المجموعات الأكثر خطورة المضادات الحيوية لمنع انتشار السالمونيلا إلى أجزاء الجسم الأخرى.

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