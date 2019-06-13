شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي الإيبولا والان مع التفاصيل
قالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن لجنة الطوارئ التابعة لها ستجتمع يوم الجمعة لتحديد ما إذا كان تفشي الإيبولا يمثل حالة طوارئ دولية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يجتمع فيها الخبراء المستقلون أعضاء هذه اللجنة لتقييم هذا الوباء الذي أُعلن تفشيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر أغسطس آبوأصاب 2062 شخصاً على الأقل، لقي منهم 1390 حتفهم.
وقالت المنظمة إن الإيبولا تفشت هذا الأسبوع في أوغندا، حيث لقي صبي حتفه يوم الأربعاء كما تأكدت إصابة حالتين.
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