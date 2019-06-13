إليكِ أفضل 5 نصائح لحمل أسهل دون متاعب

تحمل أشهر الحمل الكثير من التغيّرات الجسدية والهرمونية التي تعصف بحياة المرأة، لكن هناك بعض النصائح التي تخفف من حدّة إزعاج الحمل، إليكِ أفضلها وأهمها:

1- رشفة الصباح لتخفيف حدّة غثيان الصباح

ينصح الأطباء بأخذ رشفة من الماء عند الاستيقاظ، والانتظار فترة قبل تناول الإفطار. هذه النصيحة ليس علاجا لكن رشفة الماء ستكون ألطف على معدتك من طعام الإفطار، لهذا فهي تخفف من حدّة غثيان الصباح.

2- وسادة الحمل من أجل النوم

النوم لا يكون مريحاً للحامل، وبخاصةً بعد أن يكبر حجم البطن، لهذا فإن استخدام وسائد الحمل يقدّم لكِ دعماً وراحة تساعدك على النوم الجيد.

3- وسادة للعمل

أنت بحاجة إلى وسادة صغيرة تصطحبينها إلى العمل من أجل راحتك بينما تجلسين لساعات طويلة في العمل.

4- تبريد حمّالة الصدر

فصل الصيف ليس الوقت الوحيد للشعور بالحرارة، فالحمل يزيد شعور المرأة بالحرارة، خاصة في الشهور الأخيرة، هذا يحتاج إلى حيلة ذكية، وهي وضع حمّالة الصدر في الثلاجة قليلاً حتى تبرد، ومن ثم ترتدينها وتشعرين بالراحة.

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5- ثقي بهاتفك بدلاً من التفكير

بعض الحوامل يصبن بدماغ الحمل، وهو ما يصعّب عليهن حفظ المعلومات، إذا كنتِ من هؤلاء النساء فعليكِ الاعتماد على هاتفك بدلاً من ذاكرتك حتى لا تنسي المعلومات والمواعيد المهمة.

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