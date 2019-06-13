لخبطة الضغط مش هزار.. تعرض حياتك للخطر وتسبب الوفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض كثيرة تشير إلى وجود مشكلة ما فى الضغط، ويجب الانتباه لها، تجنا لحدوث أى مشكلة صحية أو التعرض للإصابة بمشاكل فى القلب كانسداد فى الشرايين أو ذبحة أو جلطة، ولذا يجب التعرف على بعض الأعراض التى تشير إلى وجود مشكلة ما فى الضغط، وذلك وفقا لموقع "healthline".
يتسبب حدوث مشاكل وعدم انتظام فى نسبة الضغط إلى الشعور بالصداع الشديد، فعندما يرتفع أو ينخفض الضغط يشعر المريض بصداع شديد فى الرأس، ويصاحبه فى بعض الأحيان مشاكل فى الرؤية والإصابة بالدوخة، ويتسبب عدم انتظام نسبة الضغط بالدم فى الشعور والإصابة بضيق فى التنفس، وجميع هذه الأعراض تتسبب فى التعرض لمشاكل شديدة كانسداد فى الشرايين.
ويكون علاج عدم انتظام نسبة ضغط الدم هو الاهتمام بنوعية الطعام المتناول يوميا، مع ضرورة المتابعة المستمرة عند الطبيب، لمتابعة نسبة ضغط الدم فى الجسم، مع ضرورة الاهتمام بتناول الدواء حال كتابة الطبيب هذا الأمر، فعند الاهتمام بنوعية الدواء والطعام فأنت تحمى نفسك من مضاعفات عدم انتظام الضغط.
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