كيف تكشف الغازات خبايا عن صحتك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بالصحة، هناك العديد من العوامل التي تشير إلى وجود خلل ما أو مشكلة صحية، ولكن هناك أيضًا بعض الأعراض التي تظهر كثيرًا ونتجاهلها؛ إذ لا يخيل لنا أنها ذات علاقة بصحتنا، مثل الغازات.

ففي حين أن حدوث الغازات قد يكون أمرًا عشوائيًا بالنسبة للكثيرين، إلا أنه في الحقيقة يمكنه الكشف عن وجود مشكلة صحية كامنة، ومن خلال الأطباء سنتعرف على ما يمكن للغازات أن تكشفه عن صحتنا:

عدوى

أوضح الخبراء أن حدوث الغازات والشعور بانزعاج في الأمعاء، قد يشير إلى إصابتك بخلل في النظام البكتيري بالأمعاء أو عدوى، مثل عدوى الجهاز الهضمي، فإذا لاحظت عدم شعورك بالراحة أكثر من المعتاد، يجب استشارة الطبيب.

حساسية الغلوتين

بالإضافة إلى الأعراض المعروفة، تعد الغازات من علامات الإصابة بحساسية الغلوتين، إذ يواجه الجهاز الهضمي صعوبة في هضم ومعالجة الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، مع ظهور أعراض مثل إطلاق الكثير من الغازات.

حساسية من اللاكتوز

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قد تشير الغازات إلى إصابتك بحساسية من اللاكتوز، والتي يعاني فيها الشخص المصاب بنقص في إنزيم الـ "لاكتيك" الذي يساعد الجسم في عملية امتصاص الأمعاء لمنتجات الألبان، وتعد الغازات أحد أعراض هذه الحساسية.

عدوى الجيارديا

تعد الجيارديا أحد أنواع عدوى الجهاز الهضمي، والتي عادة ما تنتقل للمريض عبر شرب الماء أو التلوث، وبالإضافة إلى الإسهال الشديد، تعد الغازات من أبرز أعراضها.

متلازمة القولون العصبي

بالإضافة إلى التقلصات والانتفاخ والإسهال والإمساك أيضًا، قد تشير الغازات إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي والتي تعرف أيضًا باسم متلازمة الأمعاء المتهيجة.

خلل في الهرمونات

أوضح الخبراء أن هناك علاقة بين الغازات ووجود خلل في الهرمونات، وخاصة لدى السيدات في مرحلة انقطاع الطمث، وحتى الآن لا يزال الخبراء في حيرة بشأن طبيعة العلاقة بين خلل الهرمونات والغازات.