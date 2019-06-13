أضرار الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

يُعدّ البروتين من أهم العناصر الغذائية في نظامك الغذائي اليومي، ويوجد بشكل أساسي في اللحوم الحمراء، ومن فوائده أنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء والحصول على الطاقة وبناء وإصلاح العضلات وتعزيز المناعة، ورغم فوائد البروتين فإن له أضرارا عند الإفراط في تناوله، وفي هذا التقرير نتعرف إلى أضرار الإفراط في تناول البروتين.

سوء المزاج

عندما نتناول الكثير من البروتين فإننا لا نتناول في كثير من الأحيان ما يكفي من الكربوهيدرات، كما هو الحال في النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو عالية البروتين، وعقولنا تعمل بالفعل على السكر من تلك الكربوهيدرات الذي يساعد على تحسن المزاج، يمكنك الوصول إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الفواكه والزبادي والأرز البني ودقيق الشوفان الكامل لتعويض نقص الكربوهيدرات.

عدم التركيز

قد يكون الإفراط في البروتين في نظامك الغذائي الذي يتسبب في عدم قدرتك على التركيز والنسيان وعدم القدرة على التفكير، وهذه الحالة تسمى "ضباب الدماغ"، لأن عجز السكر في الدماغ يمكن أن يتسبب في تقلص عقلك بالفعل، والإفراط في تناول البروتين يعني أنك قد تقلل الكربوهيدرات التى هي المصدر الرئيسي للطاقة في الدماغ، وبدون ما يكفي سيكون من الصعب التركيز.

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زيادة الوزن

رغم أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يرضي جوعك لكن إذا أفرطت في تناول البروتين يزداد الدهون والسعرات الحرارية في طعامك، بمرور الوقت سيؤدي الكثير من السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن.

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مشاكل في الجهاز الهضمي

زيادة كمية البروتين في طعامك يجعلك تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي والإمساك، لذا يمكنك أن تتناول الألياف بجانب البروتين، ويمكن تناول 25 غراما من الألياف يوميا من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالبروبايوتيك مثل: الزبادي واللبن الرايب في الحفاظ على المسار الصحيح لعملية الهضم.

الشعور بالعطش

الرغبة المستمرة في شرب الماء دليل على أنك تتناول الكثير من البروتين، وسبب الجفاف عمل كليتيك على العمل الإضافي لإزالة البروتين الزائد بالإضافة إلى نفايات النيتروجين من استقلاب البروتين، لذلك يمكنك التبول أكثر مما يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى.

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