احذري التغذية السيئة خلال الحمل تُسبِّب مشاكل لنمو قلب الطفل

كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن الأم الحامل التى تعاني من نقص التغذية قليلاً أكثر عُرضة لإنجاب طفل يعانى من الشيخوخة المبكرة للقلب.وأوضح الدكتور جيفري كلارك قائد الدراسة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أن سوء تغذية الأم يمكن أن يؤثر على المعدل الطبيعي لعمر قلب الطفل.

وأكد كلارك أن سوء تغذية الحامل يُسبب مشاكل للجنين ما يؤدي إلى بنية غير طبيعية وضعف نمو أجهزة الجسم مثل القلب، كما أنه سيؤدى إلى معاناة الطفل من أمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشار الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي سيئ خلال فترة الحمل وتطوير نمو الطفل، يُسبب تسارع معدل الشيخوخة له، وزيادة الأمراض.

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وأضاف الباحثون أن هذه التغييرات في القلب يمكن أن تسهم في انخفاض جودة الحياة، وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة، وزيادة التعرض لأمراض أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

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