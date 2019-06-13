شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 4 أطعمة ومشروبات تقلل الإصابة بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من جمعية السرطان الأمريكية أن سرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعاً بين الرجال، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 180 ألف حالة جديدة من سرطان البروستاتا تم تشخيصها هذا العام‪.

وفى هذا السياق، أكد الموقع الإخبارى الأمريكى ‪"Fox News"، أن هناك 4 أطعمة ومشروبات صحية يمكن أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتشمل‪:

‪1- القهوة

شرب من 4-5 أكواب من القهوة يومياً

قد يخفض سرطان البروستاتا، لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة.

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‪2- الجزر

مصدر مهم لفيتامين (أ) ويحتوى على خصائص مضادة للأكسدة.

‪3- الرمان

يمنع حركة ونمو الخلايا السرطانية لغناه بمضادات الأكسدة‪.

‪4- الصويا

مادة الايسوفلافون الموجودة فى بروتين الصويا تمنع نمو خلايا سرطان البروستاتا.