شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 4 أطعمة ومشروبات تقلل الإصابة بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من جمعية السرطان الأمريكية أن سرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعاً بين الرجال، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 180 ألف حالة جديدة من سرطان البروستاتا تم تشخيصها هذا العام.
وفى هذا السياق، أكد الموقع الإخبارى الأمريكى "Fox News"، أن هناك 4 أطعمة ومشروبات صحية يمكن أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتشمل:
1- القهوة
شرب من 4-5 أكواب من القهوة يومياً
قد يخفض سرطان البروستاتا، لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة.
2- الجزر
مصدر مهم لفيتامين (أ) ويحتوى على خصائص مضادة للأكسدة.
3- الرمان
يمنع حركة ونمو الخلايا السرطانية لغناه بمضادات الأكسدة.
4- الصويا
مادة الايسوفلافون الموجودة فى بروتين الصويا تمنع نمو خلايا سرطان البروستاتا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. 4 أطعمة ومشروبات تقلل الإصابة بسرطان البروستاتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.