شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتقضى وقت طويل فى الشغل.. العصير الأخضر هيعوضك ويقويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصائر الخضراء واحدة من أفضل المشروبات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، خاصة للإشخاص الذين يقضون وقتا طويلا فى العمل مما يؤدى إلى عدم تناول الوجبات الغذائية فى مواعيد ثابته، حسبما ذكر موقع " healthline".

وأوصت جمعية السرطان الأمريكية ضرورة الحصول على كوبين ونصف من الفواكه والخضراوات يوميًا، لاحتوائها على الألياف والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، وتعتبر العصائر التي تحتوي على الخضراوات مثل السبانخ بالإضافة إلى الفواكه هي الخيار الأفضل لأنها منخفضة في السكر وأعلى من الألياف.

فوائد السبانخ لصحة الجسم

-توفر كمية كبيرة من الألياف والفولات والكالسيوم والفيتامينات A و C و K

-غنية بمضادات الأكسدة.

-يعزز صحة العين بشكل عام ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

فوائد العصير الأخضر لصحه الجسم

مزج السبانخ مع الفواكه والخضراوات اللذيذة الأخرى لصنع عصير أخضر مليء بالألياف والدهون الصحية وفيتامين أ والحديد

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وصفة للعصير الأخضر

مكونات

1 كوب السبانخ الطازج

1 كوب ماء جوز الهند

نصف كوب من قطع الأناناس

نصف حبة موز

1/4 الأفوكادو

الطريقة

امزج السبانخ وماء جوز الهند معًا في خلاط عالي السرعة،ثم امزجي الأناناس والموز والأفوكادو حتى يصبح المزيج ناعمًا.