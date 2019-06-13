اعرف فوائد أكل اللحوم الحمراء منها تقوية المناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم من مصادر البروتين الأساسية ومن العناصر الغذائية المهمة التى لها العديد من الفوائد الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اللحوم، بحسب موقع organicfacts.



فوائد اللحوم

فوائد اللحوم الحمراءتقوية المناعة

تحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.

تعزز نمو العضلات

يساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.

تنظم الهضم

يوفر اللحم أحماض أمينية أساسية تساعد على الهضم، نظرًا لأن جسمنا لا يمكنه إنتاج هذه المواد بنفسه، فيجب الحصول عليها من الطعام، هناك تسعة أحماض أمينية أساسية هي: الهستيدين، والليوسين، والليسين، والإيسوليوسين، والميثيونين، والفينيل ألانين، والثريونين، والتربتوفان، والفين، واللحوم توفر كل الأنواع التسعة، وبالتالي تسمى البروتين الكامل، كما يساعد فيتامين (د) في عظام قوية وهو أمر حيوي لامتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائي.

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فوائد اللحوم

تحسن الدورة الدموية

الحديد هو أحد المعادن الرئيسية التي تساعد في ضمان الدورة الدموية المناسبة ونقل الأكسجين إلى جميع الخلايا.

تحمي صحة القلب

الأحماض الدهنية الجيدة المعروفة باسم أوميجا 3 في المأكولات البحرية تحافظ على صحة القلب وتقلل من القلق من مشاكل القلب والأوعية الدموية، الاستهلاك المنتظم لأحماض أوميجا 3 الدهنية سيقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

صحة الجلد والشعر والعينين

استهلاك اللحوم الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيد للبشرة والشعر الأحماض الدهنية تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وتستعيد الرطوبة إلى البشرة لتوهج طبيعي.