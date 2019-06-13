شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الآثار الجانبية لحقن الركبة بالكورتيزون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستخدم حقن الكورتيزون، في تقليل الالتهاب فى الجسم، فهى تستخدم لعلاج هشاشة العظام (OA) ، وهو أحد أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا، وكذلك التهاب المفاصل الالتهابي، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

بعد الحقن ، قد يتعرض بعض الأشخاص لآثار جانبية بسبب هرمون الكورتيزون، وقد يكون هناك ألم في المفصل مكان الحقن، هذا الألم يميل إلى الزوال بعد بضعة أيام.

الآثار الجانبية المؤقتة لحقن الركبة بالكورتيزون تشمل الألم الموضعي ، ارتفاع نسبة السكر في الدم ، احمرار الوجه وبياض البشرة حول موقع الحقن، فيما تشمل المضاعفات الخطيرة العدوى وتلف الأعصاب وتلف العظام القريبة مكان الحقن.

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يشرح موقع "Mayo Clinic "أن الإفراط في استخدام حقن الكورتيزون قد يحمل خطرًا أكبر من المضاعفات ، مثل تلف الغضاريف والأوتار الضعيفة وموت العظام أو تلفها، لذا لا ينبغي إعطاء حقن الكورتيزون أكثر من ٤ مرات في السنة.

يوضح تقرير الموقع أن حقن الكورتيزون توفر فقط راحة مؤقتة ، وتصبح أقل فعالية مع كل استخدام لاحق، كما يجب استخدام الحقن فقط لإدارة الألم ، وليس كعلاج منتظم.