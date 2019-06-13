الصحة العالمية تحسم خطورة تفشي إيبولا الجمعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن لجنة الطوارئ التابعة لها ستجتمع، الجمعة، لتحديد ما إذا كان تفشي وباء فيروس إيبولا يمثل حالة طوارئ دولية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجتمع فيها الخبراء المستقلون أعضاء هذه اللجنة لتقييم هذا الوباء الذي أُعلن تفشيه في الكونغو في أغسطس/آب الماضي، وأصاب 2062 شخصا، لقي منهم 1390 حتفهم.

وقالت المنظمة، إن إيبولا انتشر هذا الأسبوع في أوغندا؛ حيث لقي صبي حتفه، الأربعاء، كما تأكدت إصابة حالتين بالفيروس.