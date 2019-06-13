"فوربس" الأميركية تُعلن قائمتها عن أغنى 80 امرأة صنعت ثروتها بنفسها

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها التي تضم 80 امرأة غنية صنعت ثروتها بنفسها من الصفر، حيث تضم

القائمة عددا كبيرا من الشهيرات ورائدات الأعمال اللواتي صنعن ثروتهن بأنفسهن، بحسب مانشرت "BBC Mundo" الإسبانية، وهذه قائمة بالأعمال التي ساعدت هؤلاء السيدات لتحقيق ثروات خيالية.

مستحضرات التجميل وسيلة للثراء

تربعت صاحبة مستحضرات التجميل الشهيرة والمعروفة باسم "أناستازيا بيفرلي هيلز"، رومانية الأصل أنستازيا جينر، على قائمة "فوربس"، فسواري التي ولدت في رومانيا و انتقلت للعيش في لوس أنجلوس في عام 1989، لتطلق في عام 2000 خط إنتاج مستحضرات تجميل الحاجبين، لتقدر المجلة الأمريكية ثمن العلامة التجارية بحوالي 1,2 مليار دولار.

وتعتبر هدى القطان إحدى النساء اللواتي تصدرن القائمة، وهي التي ولدت لأبوين عراقيين، لتترك وظيفتها ولتتجه للعمل في مجال التجميل ولتأسس شركة تعرف باسم "Huda Beauty" لمستحضرات التجميل في عام 2013، لتقدر المجلة ثروتها بحوالي 610 مليون دولار، حيث تعتبر صناعة التجميل والعناية بالبشرة طريقا للكثيرات الى الغنى، فمن أصل 80 سيدة في القائمة يوجد 10 سيدات جمعن ثرواتهن من هذا المجال.

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الرياضة والتنس طريق للثراء

تعتبر الأمريكية سيرينا ويليامز، بطلة رياضة التنس إحدى النساء اللواتي صنعن ثروتهن بأنفسهم، وبحسب المجلة فقد استثمرت الأمريكية أموالها في 34 شركة جديدة خلال آخر خمس سنوات، بمعدل 10 مليون دولار في كل شركة، بالإضافة للمكافآت التي تحصل عليها الأمريكية والبالغة حوالي 89 مليون دولار من خلال مسيرتها الرياضية.

دوريس فيشر، صاحبة الـ87 عاما، هي المؤسسة الشريكة لمتجر "Gap" للملابس الذي أسسته عام 1969 رفقة زوجها، وتبلغ ثروتها 2.7 مليار دولار، وفقا لفوربس.

وتعتبر سارا بلاكيلي، إحدى النساء الثريات الى أن قصتها تتسم بالكثير من المثابرة، حيث بدأت ببيع أجهزة الفاكس، لتقوم لاحقا بإنشاء علامتها التجارية للملابس الداخلية "Spanx"، وتأتي بالمرتبة الثالثة والعشرين في القائمة بثروةتقدر بمليار دولار، ومن بين مشاهير التلفاز، كانت أوبرا وينفري بثروة قدرت بـ2,6 مليار دولار.

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