مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع دانييل جيمس

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع الويلزي دانييل جيمس، جناح سوانزي سيتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح أولى صفقات الفريق في الموسم الحالي.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن، الأسبوع الماضي، اتفاقه مع سوانزي سيتي على ضم دانييل جيمس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتشير العديد من التقارير إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النادي نحو 15 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي توقيع الجناح الويلزي على عقد يمتد لـ5 مواسم، وينتهي في 2024، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

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وقال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في تصريحات للموقع الرسمي: "دانييل جيمس جناح صغير يمتلك الكثير من المهارات والرؤية بالإضافة إلى سرعته الاستثنائية".

وأضاف: "لقد قدم موسما جيدا مع سوانزي سيتي وفعل كل ما يحتاج إليه ليكون لاعبا لمانشستر يونايتد ".

وأتم: "نحن متحمسون للتعاقد مع دانييل جيمس ونتطلع للعمل معه، هذه هي البيئة المناسبة للاعب لكي يكمل تطوره".

وشارك جيمس في 38 مباراة مع سوانزي سيتي بجميع المسابقات في الموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10.