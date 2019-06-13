الكتف المتجمدة مرض يسبب تيبس مفصل الكتف

"الكتف المتجمدة".. من الحالات المرضية الشائعة التى تجعلك تشعر بالألم والتيبس فى مفصل الكتف، لعدة أشهر وأحيانًا سنوات، ويمكن علاجها بتمارين الكتف والمسكنات، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن مرض الكتف المتجمدة وعلاجها، بحسب موقع "NHS".

اعراض الكتف المتجمدة

-ألم في الكتف وتصلب لا يختفي قد يكون الألم أسوأ في الليل عند النوم.

-الألم سيء للغاية ما يجعل من الصعب تحريك ذراعك وكتفك.

علاج الكتف المتجمدة

يعمل علاج الكتف المتجمدة في 3 خطوات رئيسية:

-تخفيف الألم من خلال تجنب الحركات التي تسبب لك الألم، فقط حرك كتفك بلطف واستخدم المسكنات لتخفيف الألم.

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-تخفيف التورم من خلال حقن الستيرويد في كتفك.

- تمارين الكتف مع أخصائي العلاج الطبيعي يمكن أن يساعدك العلاج الطبيعي في استعادة الحركة في كتفك.

-يمكن أن يستغرق الكتف المتجمد ما لا يقل عن عام ونصف إلى سنتين حتى يتحسن، في بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.

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