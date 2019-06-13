دراسة تؤكد أن اكتئاب الطفل الأول انتقل من الأمهات إلى الآباء

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من المتخصصين الأمريكيين فى ظاهرة "الطفل الأزرق أو الكآبة النفسية"، الذى كان من المعروف أنها تصيب الأمهات بعد استقبالها لمولودها الأول، ونشرت نتائجها فى مجلة "بدياتريك" الأمريكية، أن هناك ما بين 5 إلى 10% من الآباء يعانون من الحزن والضيق والضجر بعد مولد الطفل الأول فى حياتهم، وذلك بالنسبة للآباء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 :30 عاما.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الإحساس بالكآبة النفسية يصيب صغار الآباء الذين لم يتعدوا الخامسة والعشرين من أعمارهم، وأن نسبة الإصابة لديهم تصل إلى 68%، ويستمر هذا الإحباط النفسى خلال الخمس سنوات الأولى فى حياة الطفل، ومن مظاهر هذه الإصابة بنقص فترة النوم، فوصول هذا الضيف الجديد يقلب حياة الزوجين بل ويغيرها بأن يثقل كاهل الأسرة ولا تذهب الكآبة إلا بعدما ينمو الطفل ويبدأ فى تعلم اللغة، لذا فهم فى حاجة لمساعدتهم لتعليمه كيف يصبح هو أبا؟.

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