التغذية السيئة أثناء الحمل تسبب مشاكل لنمو قلب الطفل

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأم الحامل التى تعاني من نقص التغذية قليلاً أكثر عرضة لإنجاب طفل يعانى من الشيخوخة المبكرة للقلب.

ووفقًا للدراسة الجديدة التى نشرت مؤخرًا عبر الموقع الإخباري الأمريكي "Fox News"، أوضح الدكتور "جيفري كلارك" قائد الدراسة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أن سوء تغذية الأم يمكن أن يؤثر على المعدل الطبيعي لعمر قلب الطفل.

وفيما أكد "كلارك" على أن سوء تغذية الحامل يسبب مشاكل للجنين ما يؤدي إلى بنية غير طبيعية وضعف نمو أجهزة الجسم مثل القلب، كما أنه سوف يؤدى إلى معاناة الطفل من أمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشار الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي سيئ خلال فترة الحمل وتطوير نمو الطفل يسبب تسارع معدل الشيخوخة له، وزيادة الأمراض.

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وأضاف الباحثون أن هذه التغييرات في القلب يمكن أن تسهم في انخفاض جودة الحياة، وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة، وزيادة التعرض لأمراض أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

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