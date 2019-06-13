شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لشرب الماء الدافئ.. يخفض الوزن ويخلصك من السموم ويعالج الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج كل إنسان إلى شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا لترطيب الجسم، على الرغم من أن معظم الناس يفضلون استهلاك المياه العادية، فقد أظهر الباحثون، أن شرب الماء الدافئ له بعض الفوائد لصحتك، وفقًا للطب الصيني، والهندي القديم.



10 فوائد لشرب الماء الدافىء

وقالت الدراسة التى نشرتها صحيفة boldsky الهندية اليوم، إن بدء اليوم بكوب من الماء الدافئ، يساعد على بدء تشغيل الجهاز الهضمي، ويوفر مجموعة من الفوائد الصحية، ويخفف ارتباك المعدة، ويجعلك تشعر بالراحة.



فوائد الماء الدافىء

الماء الدافئ هو منظم طبيعي للجسم، وشربه يمكن أن يكون خطوة سهلة نحو حياة صحية، فيساعد شرب الماء الدافئ على تحسين الدورة الدموية، ويمسح الممرات الأنفية، ويساعد على إنقاص الوزن وتحسين مناعتك، يتم شرب الماء الدافئ بعد كل وجبة، أو 3 أو 4 مرات كل أسبوع، بانتظام، ويتبع الكثير من الناس شرب الماء الدافئ كعلاج صحي كلي، حيث يتم أول شيء في الصباح، أو قبل النوم مباشرة.

الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ 1. الهضم

يساعد شرب الماء الدافئ على تهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي، بما أن الماء الدافئ يمر عبر المعدة والأمعاء، فإن الجهاز الهضمي يكون رطبًا، وقادرًا على التخلص من النفايات بسرعة، أيضًا، كما أنه يحافظ على عملية الهضم.

2. علاج الإمساك

مشكلة شائعة في المعدة تنشأ بسبب ندرة المياه في الجسم، فيحدث الإمساك عندما تقلل ترسبات البراز في الأمعاء من حركة الأمعاء، ويجعل الإمساك خروج من البراز صعبًا، وأحيانًا يكون مؤلمًا للغاية، فتناول كوبًا من الماء الساخن على معدة فارغة الأمر الذي يحسن حركة الأمعاء.

3. يخفف من احتقان الأنف

البخار من الماء الساخن قد يخفف من صداع الجيوب الأنفية، خذ استنشاقا عميقا لهذا البخار الأمر الذي سيخفف من الجيوب الأنفية المسدودة، ولأن لديك أغشية مخاطية في عنقك، فإن شرب الماء الساخن سيمنع تراكم المخاط أو البلغم.

Advertisements

4. يهدئ الجهاز العصبي

يساعد على تهدئة الجهاز العصبي المركزي، وتليين جسمك، مع عمل الجهاز العصبي بشكل جيد دون أي مشاكل، سيكون جسمك أقل ألما.

5. يساعد على فقدان الوزن

شرب الماء الساخن يساعد على تحطيم رواسب الدهون من الجسم، ويساعد في فقدان الوزن، عند شرب الماء الساخن، يخفض جسمك درجة حرارتك الداخلية، ما يحسن عملية الحرق، تناول كوبًا من الماء الساخن أو الدافئ مع إما الليمون، أو العسل أو كليهما، بعد كل وجبة، يحتوي الليمون على ألياف البكتين التي تتحكم في الرغبة في تناول الطعام، وهي مثالية للأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا قلويًا.

6. يحسن الدورة الدموية

يساعد الماء الساخن في تكسير رواسب الدهون وهذا بدوره يحسن الدورة الدموية في نظامك، حيث إن الماء الدافئ يساعد أعضاء الدورة الدموية على توسيع وحمل الدم بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء الجسم.

7. يزيل السموم

يساعد على التخلص من جميع السموم الضارة من الجسم، وبالتالي تطهير نظامك، عندما تشرب الماء الدافئ بشكل منتظم، ينشط نظام الغدد الصماء في الجسم مما يجعلك تعرق، هذا يساعد في التخلص من السموم والقضاء عليها من الجسم.

8. تخفيف الألم

يزيد من تدفق الدم إلى الأنسجة، ما يسمح للعضلات بالاسترخاء، هذا يمكن أن يساعد في جميع أنواع الألم، من آلام المفاصل إلى تقلصات الدورة الشهرية، إذا كنت تعاني من آلام في المعدة أو صداع أو ألم في الجسم، فيمكنك تناول كوب من الماء الساخن للحصول على راحة فورية.

9. التخلص من الإجهاد

إذا كنت قد شعرت بالإجهاد كثيرًا مؤخرًا، اشرب الماء الدافئ لتخفيف الإجهاد، فالكورتيزول هو هرمون التوتر الذي يسبب لك التوتر، وتأثير الماء الدافئ يريح عقلك ويهدئك، وبالتالي يقلل من مستويات الإجهاد لديك.

10. يقلل من آلام الدورة الشهرية

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية الأخرى لشرب الماء الساخن، في أنه يمكن أن يساعد في تقليل تشنجات الحيض، تنتج حرارة الماء تأثيرًا مهدئًا على عضلات البطن، وبالتالي تخفيف التشنجات.